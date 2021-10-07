2021國慶焰火活動，預計於10月10日晚間在高雄港蓬萊港區及愛河灣舉行，為感謝當日負責執行勤務之警、民力勤務人員辛勞，高雄市港都警察之友會以行動來表達支持，特別贊助10萬元給各執勤單位成立行動補給站，補充執勤同仁的體力，慰勉同仁勤務辛勞。

高雄市港都警察之友會副理事長薛良田、秘書長蘇正國等代表理事長，親赴市警局捐贈10萬元讓各單位成立行動補給站，感謝維護2021國慶焰火活動維持交通及治安警、民力的辛勞。(高雄市警局提供)

高雄市政府警察局本次預計將動員二千八百多名警、民力，來維護國慶焰火活動現場安維以及周邊交通秩序，鑑於勤務時間冗長，員警當日必須長時間執行交通疏導及負責現場周邊維安，7日上午高雄市港都警察之友會副理事長薛良田、秘書長蘇正國等代表理事長，親赴市警局捐贈10萬元讓各單位成立行動補給站，感謝維護2021國慶焰火活動維持交通及治安警、民力的辛勞，並表示國慶焰火活動重回高雄港灣施放非常有意義，港都警友會以行動力來力挺警察同仁，另外，也感謝鹽埕分局近月來，屢屢偵破社會矚目及公共危險案件，特別頒發3萬元破案獎勵金來鼓勵員警。

高雄市港都警察之友會以行動來表達支持，特別贊助10萬元給各執勤單位成立行動補給站，補充執勤同仁的體力，慰勉同仁勤務辛勞。(高雄市警局提供)

市警局除了感謝港都警友會長期對警察工作的認同、支持及體恤員警辛勞，同時也呼籲國慶施放焰火當日，請各用路人遵守現場員警指揮，管制區當地居民及商家車輛，可向管制員警出示證件或口述住居所即可進入，除緊急救護車輛、公車與接駁車及執行公務車輛外，其他汽車、機車均禁止進入。