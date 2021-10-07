A.S.O 阿瘦推出單筆消費滿五千元，就送一萬元購物金，讓五倍券變成十倍。（黃世麒攝）

A.S.O 阿瘦搶攻振興五倍券商機，推出優惠搶客。（A.S.O 阿瘦提供）

民眾引頸企盼的振興五倍券將於10月8日正式上路，A.S.O 阿瘦皮鞋力挺振興，7日宣布推出「優惠5好康」活動，全館鞋包商品均祭出加碼優惠，消費滿額就送一萬元購物會員金，會員再加碼免費帶你遊花東。從8日起到12日專區商品另有振興券首五日專屬銅板價優惠，全館消費購買鞋款，原價再加20元就可帶走另一雙（限振興活動專區內商品），幾乎是五折下殺價，希望能以超值優惠衝買氣。

隨著疫情趨緩，口罩微解封，除了期待逐步解封讓民眾回到正常生活，可望帶動未來戶外、運動人口，以「森林」系列作號召的國旅也愈來愈受歡迎。阿瘦表示，看好振興五倍券即將帶來的商機，積極搶攻國旅復甦觀光市場，為國慶連假出遊暖身，10月8日到10月12日振興券上路首五日祭出「振興活動專區」，加碼近百款精選超值商品，只要20元銅板價就能輕鬆入手！並推出一系列優惠衝買氣，不只購物享折扣，還享多重滿額好康回饋。

A.S.O 阿瘦「優惠5好康」振興加碼活動，自即日起至10月31日盛大展開，限時優惠周周不間斷，會員獨享超值回饋。單筆消費滿五千元，就送一萬元購物金，會員再加碼送花東三天二夜3000元旅遊折抵券，期許在振興五倍券助攻下，有效帶動來客成長及刺激消費力道。