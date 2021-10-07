ATP、WTA共站的印地安泉網球賽，去年因為新冠肺炎疫情停辦，今年恢復舉辦，不過還是受到新冠疫情，時間從3月延到10月，會內賽美國時間6日全面點燃戰火，地主女將全面出擊，羅傑斯（Shelby Rogers）、史蒂芬絲（Sloane Stephens）及琪絲（Madison Keys）都順利通過第一輪考驗，晉級64強。

羅傑斯以7比6（2）、6比2擊退烏克蘭選手加琳妮娜（Anhelina Kalinina）；史蒂芬絲面臨18個破發點為危機，救回了7個，經過三盤大戰6比7（5）、7比5、6比1力退英國華生（Heather Watson）；琪絲則是6比0、7比5解決愛沙尼亞選手坎尼佩（Kaia Kanepi）。

男單會內賽預計美國時間7日開始，三度在本賽封王的英國名將莫瑞（Andy Murray）持外卡參賽，同樣獲得外卡參賽禮遇的，還有比利時媽媽選手克萊絲特絲（Kim Clijsters）、今年美國網球公開賽女單冠、亞軍拉杜卡努（Emma Raducanu）和費南德茲（Leylah Fernandez）。

這場等級僅次於四大公開賽的賽事，有不少球星放棄今年賽事，例如世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）與世界球后巴蒂（Ash Barty），西班牙左手名將納達爾（Rafael Nadal）、瑞士天王費德勒（Roger Federer），日本女將大坂直美、美國名將小威廉絲（Serena Williams）以及賽事開打前確診新冠肺炎的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）都未參賽。