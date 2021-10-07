過去民間機構參與北市府開發案、設定地上權或透過都市計畫變更取得容積獎勵，因此必須提供回饋給北市府，但議員許家蓓7日發現，民間機構提供給北市府的回饋場地，市府每年不僅沒使用完畢，連使用率也不佳，比如台北101大樓信義大廳能夠讓北市府使用208天，但今年竟只使用2天，痛批市長柯文哲省錢破功。市府回應，會持續多利用。

民間機構回饋的方式有「場地及設施回饋」及「現金額度折抵」2種，受理市府各機關可申請使用，可免收場地使用費。產發局長林崇傑表示，101大樓信義大廳並不好用，中油國光廳則是因可容納人數達800人，局處評估後認為不需要這麼大的空間，所以使用率低，市府也都有持續請各局處多利用回饋場地。

許家蓓指出，之所以會有這些回饋場地，是因當年市府「讓利」給民間機構，但市府得到回饋場地卻使用狀況不佳，無疑是市府與市民的損失；舉例晶華酒店自2009年起，每年提供1000萬元現金額度回饋；文華東方酒店則是自2015年起每年提供180萬現金額度回饋，但從開始回饋迄今，市府沒用完的現金額度就高達1000多萬元。

許家蓓說，針對場地回饋部分，使用狀況也差強人意，以台北101大樓信義大廳為例，每年能夠讓市府使用208天，但2019、2020年都沒單位申請使用，今年迄今也僅使用2天；交通部國際會議廳近3年使用率也低於10％。市府各局處每年舉辦的活動不在少數，柯自稱「省長」，但明明有免費的回饋場地及資源卻不善加利用，形同浪費資源。

林崇傑答詢，今年9月舉辦的居住正義論壇即是使用文華東方的回饋場地，市府也會在2個月內和民間業者積極溝通，看能否展延回饋的時間，或是讓回饋場地的申請時間能夠更彈性。