近年因新冠肺炎疫情無法出國，聊搭飛機不免有些掃興，不過華航仍分享一個小常識，原來在拿到機票時，有一個英文字母絕對不會出現，你知道是哪一個嗎？

華航在臉書粉絲專頁表示，飛機座位代碼沒有在使用「I」，是為了避免「I」這個字母和阿拉伯數字的「1」混淆，故捨去不用。所以報到時別以為坐在H、J的人，中間會隔一個座位，實際上兩人是相鄰的。

以最多人搭乘的經濟艙來說，視機型不同，座位配置也不一樣，如單走道客機是3-3，雙走道客機會規劃成2-4-2，大一點的機型就排3-4-3。

航空公司不成文規定，A、K一定靠窗，其他靠走道的座位代碼視各家自行決定，除了易造成混淆的I不用，和數字「0」很像的「O」，以及長得像「5」的S」，還有跟「8」有點神似的「B」，通常也不會出現。

登機時間有限，如何讓乘客快速找到座位就座，不僅靠空服員引導，機票標示也很重要，自然不允許有讓人看不懂的狀況發生。