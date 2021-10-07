根據周三發布的產業調查報告，，受到半導體晶片大缺貨和墨西哥頻繁發生鐵路封鎖事件影響，拉丁美洲兩大經濟體、全球汽車生產重鎮巴西和墨西哥9月的汽車產量大幅衰退。

巴西汽車製造商協會Anfavea表示，巴西9月汽車產量較2020年同月大減21.3%，降到只剩下17萬3,287輛。

墨西哥國家統計和地理研究所（INEGI）發布數據指出，墨西哥9月汽車產量較2020年同期下滑33.30%，為20萬8,092輛。汽車出口年減24.18%，為19萬5,294輛。

墨西哥汽車工業協會（AMIA）表示，這一切都是因為半導體短缺，墨西哥國內所有汽車製造商的生產都受到影響。

半導體晶片短缺導致全球汽車產量大減，汽車產業高層警告這個問題正在惡化。

日本日產汽車向媒體透露，為了應付這種情況，旗下在墨西哥的兩座工廠10月將停工幾天，成為全球晶片荒最新的受害者。

AMIA預估今年墨西哥汽車出口將較2020年減少3.8%～4.2%，全年產量將下滑4.7%～5%，並預期墨西哥汽車產業要到2024年才能回復到疫前水準。

墨西哥汽車經銷商協會（AMDA）高層表示，分析指出半導體晶片要到2022年第二季左右才會達到供需平衡。

根據Grupo Financiero BASE所做的分析，截至10月5日，墨西哥西部米卻肯州（Michoacan）的鐵路封鎖時間已經長達86天，使墨西哥汽車製造商的處境更加雪上加霜。米卻肯州是該國主要港口Lazaro Cardenas的所在地。

在巴西，迫於零組件短缺和緩慢的經濟復甦，汽車製造商已經調降今年的銷售、產量和出口預測。

代表通用、福斯和飛亞特等全球汽車製造商的巴西產業組織Anfavea最新預測今年巴西的新車銷量若不是較2020年下滑1%，就是成長不超過3%，這和7月預估的銷售將成長13%相比悲觀許多。

根據Anfavea提供的數據，巴西9月汽車銷量較8月減少10.2%，為 15萬5,075輛，而9月汽車產量雖較去年同期大減，但仍較8月增加5.6%。