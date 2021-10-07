受惠新梯業務訂單完工認列進度加速，崇友(4506)9月營收為4.98億元，為歷年同期新高，月增25.91％，年增23.35％；第3季營收為12.77億元，季增23.77％，年減1.9％；累計前3季營收33.44億元，年減0.29％。

9月營收貢獻主要來自於台北重慶南路商辦大樓、捷運板南線2捷運站電扶梯增設工程、新北市土城民權路商辦科技大樓等新梯大型訂單、以及台北忠孝東路五星級國際飯店電梯汰舊換新大型訂單完工認列收入，整體9月新梯(含汰舊換新)營收年增24.3％。

資金行情充沛、利率仍處歷史低檔，台灣房市在疫情緩和後，剛性買盤、置產需求持續出籠的情況下呈現價量齊揚，今年前3季六都買賣移轉戶數創近8年同期新高；928房市檔期全台推案量逼近6000億元，亦創近5年同期新高，顯示建商推案信心熱度不減，對崇友新梯接單有正面效益，目前在手訂單已較去年同期成長15.77％。