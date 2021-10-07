資深女星洪綺陽，昨(6日)晚間驚傳於家中逝世，享年51歲，以演出本土劇走紅的藝人陳仙梅稍早發文悼念故友，感傷表示獨居的洪綺陽倒下時，卻沒有人在旁即時發現，字句中透露著不捨及遺憾。

陳仙梅過去演出大愛劇場《幸福的青鳥》時，與洪綺陽在劇中飾演姐妹，聽聞洪綺陽死訊後，便立刻發文悼念，她表示過去只要見到有人喝冰水，就會跟對方表示：「我一個朋友洪綺陽，拍戲在大熱天裡拿著保溫瓶喝熱水，每天、長年，所以，她冬天完全不怕冷」，但沒想到眼中這位注重養生，並且注意節氣和身體關係的好友，卻敵不過病魔突然倒下，沒人即時在身邊發現的遺憾，字句中透露著不捨。

陳仙梅表示會永遠記住她生前浮誇爽朗的笑聲，兩人走在街邊不斷說著聊著的身影，更會記得她呈現在眾人面前「溫暖、陽光、熱情」的一面，最後不忘提醒所有人「隨時關心我們身邊獨居的朋友」，不想要讓遺憾再次發生，對此，網友也紛紛留言：「人生誰也無法預測下一秒如何，有健康身體才是最重要」、「人生無常 ，一位溫柔婉約的人，就這樣沒了」 。

洪綺陽出道10多年，參與《他們在畢業的前一天爆炸》、《火神的眼淚》等多部膾炙人口的好戲，2010年以客家電視台《轉屋下》入圍首爾電視節大獎最佳女配角，2015年再次以客家電視台《已讀不回》入圍新加坡亞洲電視大獎最佳女主角。