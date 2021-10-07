近期供應鏈瓶頸造成全球成本高漲，通膨增溫成現在進行式，高通膨現象很可能持續到2022年。鋒裕匯理投信認為，實質資產投資策略聚焦與通膨連動性較高的產業，具抗通膨效益，更能掌握通膨環境下的投資機會。

實質資產涵蓋如房地產、公用事業、基礎建設、商品、原物料，今年來表現突出的原因之一，在於歐、美、大陸積極翻新基礎建設、發展綠能及電動車成長的長線趨勢。以實質資產中的原物料產業為例，在傳輸或存儲綠能時，銅、鋁、鋰等金屬原物料中扮演重要角色，可望受惠此波綠色能源風潮，有利礦產價格及公司股價長線表現。

而通膨與實質資產產業表現，息息相關。根據歷史資料，觀察2008年11月～2013年6月(55個月)，實質資產表現漲幅達189％，高於全球股票的83％。進一步檢視2018年11月至2021年8月(33個月)，通膨預期再次攀升期間，不過此次實質資產漲幅約36％，小於全球股票的53％，預期後市仍有上漲潛力。

展望後市，鋒裕匯理資產管理預估，2021年全球通膨將落於高度通膨區間(3～6％)，進入2022及2023年後逐漸回到正常偏高通膨區間(2～3％)，整體來說，近年將會處於通膨相對較高環境。

現階段的通貨膨脹主要在反應供應鏈瓶頸、更高的能源與食物價格，此被市場認為是暫時性因素，但須留意另一個較長期通貨膨脹風險在於勞動力市場，若價格持續上漲，那麼消費者也可能會調升預期，導致要求更高的工資增長，如有此現象，較高的通膨現象將可能較市場預期更為持久。

若想要掌握通膨增溫時期的投資機會，可留意受惠此趨勢的實質資產的相關資產。其中，鋒裕匯理實質收息多重資產基金的顧問團隊為全球規模最大多重資產管理團隊之一，管理規模達3600億美元，投資團隊成員平均擁有21年產業經驗，元老級資歷，投資實力值得信賴。

鋒裕匯理實質收息多重資產基金的實質資產策略精選具長線投資價值的實質資產產業，並納入三重收益來源，股息、債息、選擇權利金，具現金流及高股利分派率；而多重資產配置多元化資產配置，有助降低波動度。在產業配置方面，基金前三大產業分別為房地產15.25％、原物料13.89％、基礎建設12.03％。前三大區域分布為北美39.59％、歐洲33.82％、新興市場11.84％。