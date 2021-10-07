國慶大會今預演，精彩演出民眾搶先看。取自直播畫面

【LIVE直播】 雙十國慶大會預演！ 三階段表演現場直擊

國慶大會今天下午在總統府前廣場進行預演，由國立台灣交響樂團在台北101大樓的第二現場揭開序幕，TBC舞團、三軍樂儀隊、中華民國體操協會和We.R特技跆拳接力表演，吸引不少民眾前往搶先觀賞。

今年國慶大會首先由國立台灣交響樂團在台北101大樓的第二現場演奏望春風、打開阮心內的門窗等從民國30年至今的台灣歌謠，結合台灣畫家畫作，透過4G傳輸將影像傳送到總統府前的大螢幕。

TBC舞團緊接著登場，超過百位的舞者由廣場周邊跑向舞台前方，從年僅6到10歲的兒童舞者、15到17歲的莊敬高職學生舞者，到50至60歲樂齡舞者，一起跳起動感的霹靂舞，由於2024年霹靂舞納入巴黎奧運比賽項目，這次透過國慶舞台宣告將台灣霹靂舞前進奧運。

每年最受民眾歡迎的三軍樂儀隊，震撼的鼓樂整齊畫一的動作，將現場氣氛熱到最高點；中華民國體操協會和We.R特技跆拳接力表演，搭配空靈的原住民歌謠，展現力與美的結合。

三軍聯合樂儀隊隨後進場就定位，大會正式開始，在唱國歌時，由CH-47SD 運輸直升機吊掛18公尺乘12公尺巨幅國旗，與AH-64E阿帕契攻擊直升機、AH-1W超級眼鏡蛇組成的「國旗機梯隊」，飛躍過總統府上方。

大會由防疫、運動、警、消等不同領域的6位英雄代表，包括羅一鈞、羅嘉翎、護理師施宜君與陳昀湞、消防人員劉奎佑、警員楊于辰，以及國立客家兒童合唱團共同擔任國歌領唱。

預演主席陳宗彥致詞時表示，這次預演籌備過程，歷經今年最嚴峻的疫情，但大家不畏挑戰，隨時滾動檢討，他感謝國軍不分日夜操演，以及所有參與的表演團隊通力合作，過去一年全球疫情嚴峻，許多國家的國慶都取消，但我們還能順利舉辦國慶，要感謝全體國人的合作，也希望全世界能很快走過這次疫情，恢復正常生活。

Shenai原住民孩子合唱團16組60位原住民歌手，穿著傳統服飾，用他們的族語，重新詮釋2003年抗SARS時期歌曲「手牽手」進行國慶禮讚。

最後的主題表演，奧運及帕運英雄車隊及來台灣各地各行各業幕後英雄，共226輛特色車輛，以及警消海巡組成的「安定社會 非我莫屬」車隊、國軍空中機隊與地面裝備組成的「守土有責 當仁不讓」等車隊，一起經過總統府前接受全民致敬。

國軍派出國造雄三反艦飛彈、天弓防空飛彈、陸射劍二防空飛彈，以及美製愛國者防空飛彈等機動飛彈車，通過府前展現精實戰力，節目最後由空軍雷虎小組的AT-3教練機衝場，為國慶大會畫下句點。