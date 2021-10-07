元大金控指出，今年由金控和元大文教基金會舉辦的「線上職業小達人講座」，已獲得極大迴響，在疫情期間透過線上方式和學童互動分享，即使學童跟講師們隔著螢幕，但設計有巧思的線上互動方式，成功突破距離的隔閡，讓職涯分享多了溫度，更提升學童的視野，為偏鄉教育的發展注入正能量。

元大金長期關注偏鄉兒童教育，「Dream Big元大公益圓夢計畫」2016年啟動後，已透過社福單位夥伴的參與，推動各類型教育計畫深入校園及與學童分享實用理財知識。其中，今年元大金攜手長期關注東部偏鄉孩童的公益夥伴「愛心第二春基金會」，共同舉辦「線上職業小達人講座」，尤其是有感偏鄉孩童因生活圈接觸職業別有限，限制學童對職業的想像，因此特別規畫一系列職業探索課程，包括桃源、鹿野、關山、卑南國中等台東地區共32名同學，元大則攜手志工共同參與這次線上課程，讓偏鄉學生們踏出接觸金融職業的第一步。在進行過程中，元大志工講師對學童拋出問題，開啟孩子們對未來的無限想像，元大金控集團的三位志工講師與學童分享金融業職業特性、職場心路歷程，並將金融相關知識融入問答中，激發出孩子們對金融業職涯探索的好奇心，學童在線上講座中針對講師問題爭先搶答，互動充滿趣味性，也讓學童們集思廣益，思考過去沒接觸過金融業及其他職業類別，在學童腦海中碰撞出新的火花。