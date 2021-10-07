國慶假期即將在10月9日至11日登場，受到振興5倍券即將上路、連續多日本土＋0的影響，提升民眾出遊意願，新竹縣的旅館、民宿住宿率開出紅盤，預約住房率已經超過8成，新竹縣長楊文科也呼籲民眾來新竹縣遊玩，除了享有優惠還可現領「滿竹券」。

交通旅遊處長游志祥指出，最近的周末，前往北埔、內灣等老街商圈，還有六福村等遊樂區的遊客，約回復到疫情前的5成，旅遊人潮逐漸復甦。國慶連假期間，新埔鎮舉辦柿餅季、新竹市舉辦國慶晚會，吸引不少遊客前往，加上搭配振興券的住宿方案與優惠，使旅宿業者訂房率超過8成。

游志祥預估，雙十連假3天，到訪北埔、內灣、湖口老街或鄰近觀光景點，六福村、綠世界、小叮噹的人潮，可能有望回復8成以上。

國慶連假期間，新竹縣內的觀光公車1、2、5、6號一連三天免費搭乘，希望民眾多加利用。另外，不少業者搶搭五倍券商機，六福村推出一張千元5倍券、3人暢玩。安捷國際酒店也推出持紙本5倍券入住，加碼贈送價值5000元的住宿餐飲抵用券的優惠活動。

游志祥表示，「今晚住竹縣、現領滿竹券」活動一推出，即受到眾多民眾關注與詢問，連假期間訂房大爆發，活動限量6000間，用完為止，要住要快。更多詳情可至活動官網(https：／／www.checkinhsinchu.com／index.html)查詢。