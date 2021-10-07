大陸女星劉詩詩是著名的氣質女神代表，劉詩詩總是散發高雅、端莊氣息，舉手投足狂噴仙氣，完全不像是一個孩子的媽，而劉詩詩私下也相當親民，沒有女神包袱的她，還隨興地站在路邊啃玉米，女漢子的爽朗作風全被拍下。

劉詩詩工作室日前「出賣」老闆，曬出劉詩詩在路邊啃玉米影片，只見劉詩詩頂著一頭捲髮，身穿白色寬鬆上衣、頭戴鴨舌帽和細框眼鏡的她，穿搭輕鬆又不失氣質，沒有女神包袱的劉詩詩，隨興地站在路邊啃玉米，不過當時已是深夜11點，工作室作勢訓斥劉詩詩：「你給我看一下時間，現在幾點」，並發文虧：「前方一位正在吃玉米的詩詩路過」。

劉詩詩隨興地站在路邊啃玉米。（圖／取材自詩詩的小板報微博）

雖然影片只有短短35秒，不過劉詩詩親民舉動仍引發網友留言討論：「姐姐好可愛，我也愛啃玉米棒子」、「哈哈 姐姐：你管我？」、「這樣精采的視頻請多來點」、「半夜啃玉米的可愛吃貨」「喜歡日常的劉詩詩」、「這種日常可以多發點」。

34歲劉詩詩和丈夫吳奇隆在2019年喜迎兒子「步步」，幸福組成一家三口，劉詩詩不只產後狀態極佳，她也屢次以絕佳氣質和瘦美的纖細身材成為話題，不過談到育兒生活，劉詩詩也有一套主張，她不會過度寵養孩子，要讓他自己學會避免受傷、面對挫折，劉詩詩談到兒子總是散發滿滿母愛，同時，她也以「甜蜜」2字來總結親子的相處時光，為人母的喜悅藏也藏不住。