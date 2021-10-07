溫妮今辦發片記者會。（哈囉你好工作室提供）

溫妮出道5年有「國民女友」封號，為了圓歌手夢，她去年自掏腰包砸百萬推出3首單曲，這個月再砸350萬發行首張專輯《問題少女》，拿出買房子的頭期款進軍歌壇，她從來都沒有心生退堂鼓，溫妮今（7日）出席發片記者會，受訪表示：「我是個比較後知後覺的人，但到目前為止都沒想到要後悔，壓力大一定會有，結果是什麼不要在意太多，過程有努力就好。」

溫妮和李玉璽分手2年，她表示兩人當初分開沒有撕破臉，平時私底下完全斷聯，但若在活動場合遇見仍會打招呼，且逢年過節她都會傳訊自祝福李玉璽的爸爸李亞明，「這是對長輩的基本禮貌，畢竟他們之前都很照顧我」。溫妮與李玉璽分手後至今單身，她自嘲是「桃花絕緣體」、「零桃花的問題少女」，期盼未來另一半幽默、孝順且長相順眼，「高矮胖瘦不拘，主要是看相處狀況，不過最近發現單眼皮的男生蠻可愛的，滿吸引我的。」

出道多年終於成為發片歌手，其實溫妮一路走來頗為「坎坷」，原本剛出道是以歌手身分簽到豐華唱片，沒想到等了半年卻因公司改組而被迫解約，太想當歌手的她隨後陸續談了幾家唱片公司，甚至向毛遂自薦，但都無緣合作，讓她一度心灰意冷陷入低潮，後來因主持校園活動讓溫妮認識活動單位進而能有唱校園的機會，因此重新喚起她愛唱歌的夢，決心投資自己踏上歌手路，「既然無法跟唱片公司合作，那就乾脆自己來圓夢」。