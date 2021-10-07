重陽節將至，為表達對長者的敬重與祝福，大里區公所發放重陽敬老禮金予台中市年滿65歲以上市民，其中大里區長鄭正忠，日前帶著1萬元的重陽敬老禮金，還有總統府致贈的金鎖片及敬老狀等敬賀禮品，拜訪轄內4位百歲人瑞，敬祝重陽節快樂。

重陽節將至，大里區長鄭正忠等人，日前帶著1萬元的重陽敬老禮金、總統府致贈的金鎖片及敬老狀等禮品，探望百歲人瑞林劉桂。（大里區公所提供／黃國峰台中傳真）

九九重陽節到來，台中市百歲人瑞除了有1萬元的重陽敬老禮金外，還有總統府致贈的金鎖片及敬老狀等敬賀禮品，來增添喜氣，鄭正忠特別到劉阿邁、林劉桂、陳馬葉、商黃紅妹等4位，今年剛滿百歲的人瑞家中祝賀，看到那麼多人來探望她們，阿嬤們都很高興得笑開懷。

九九重陽節到來，大里區長鄭正忠等人，日前探望4位百歲人瑞，祝賀重陽節快樂，看到那麼多人來探望她們，阿嬤們都很高興得笑開懷。（大里區公所提供／黃國峰台中傳真）

鄭正忠表示，大里區年滿65歲以上市民（含年滿55歲之原住民）約2萬7千人，其中百歲人瑞共計21名，可見大里是個人文充沛宜家宜居的好城市。

鄭正忠指出，台中市政府為發揚我國崇老敬老美德，貫徹老人福利政策，祝賀百歲人瑞，只要設籍台中市滿6個月，並實際居住本市之百歲人瑞，市府準備每月6000元之敬老津貼，以安定老人生活，台中市的長輩真是幸福。

鄭正忠是在當地里長、市議員林碧秀及與議員李天生、張滄沂、林德宇、蘇柏興、立委何欣純等的特助們，一同前往4位百歲人瑞府上，發放敬老禮金及敬賀禮品給老人家，除祝福長輩們「福如東海、壽比南山」外，也親切的對長輩噓寒問暖、閒話家常，敬祝重陽節快樂，表達關懷與祝賀之意。