技嘉(2376)今舉行法說會，由總經理李宜泰與董事長葉培城親自出席。葉培城表示，明年主板銷售量一定會增加，CPU缺貨的問題已經改善，明年情況會優於今年。顯卡銷售不會掉，伺服器會有5成的年增。明年全年營收絕對不會低於1200億元。此外，技嘉也切入車用電子，有自主研發也有轉投資，預計明年可看到成果。

葉培城表示，目前技嘉營收中主板占3成、顯卡4成、網通2成。在顯卡方面，顯卡缺貨導致價格仍維持高檔，甚至將延續到明年首季。Q3毛利率可維持Q2高檔。

至於伺服器，技嘉今年伺服器年增約5成，主要是新客戶，明年會有一定的延續性。技嘉的伺服器策略走技術支持，產業別包山包海，產品複雜度高，非大量的量產。技嘉有700多人的工程團隊作為伺服器售後服務，並分布在全球。技嘉伺服器自主產品有9成是其優勢，也因此對零組件缺料的因應彈性較高，包括AMD、ARM、Intel的產品都有涉獵。

葉培城也強調，技嘉在兩岸都有廠，在台灣的產能目前也約有三到四成。對於中美關稅議題上，技嘉輸美的產品都由台灣出口以避開關稅，大陸生產的商品則是輸非美等地。此外，中國限電方面，技嘉寧波廠不受影響。

今年挖礦熱是否帶動營收和獲利成長，葉培城表示，受惠挖礦熱，的確為顯卡帶來利潤。而CPU缺貨的情況明年會較今年改善，也因此，技嘉對明年主板成長樂觀。至於筆電方面，明年預估會有翻倍的成長，不會讓投資人失望。車用電子主要是聚焦在ADAS。