油漆工李昆霖因上班喝酒被老闆責罵而辭職，2016年他酒後到老闆公司縱火，燒死老闆的3名家人，歷審3次將他判處死刑，但台中高分院更二審認定他是間接故意殺人，改判無期徒刑，上訴後，最高法院駁回確定。

李昆霖原本受僱於何男經營的公司擔任油漆工，他因在工地飲酒遭何告誡而辭職，2016年11月10日晚上，他與何男結算工資，雙方又因工資數額認知不同而略有不快，同日稍晚李昆霖復因身上酒味過重，接連遭兩家客運拒載，當場喧鬧遭警方帶回派出所。

隔天凌晨1點多，李男到何的公司騎樓，將易燃液體潑灑在騎樓東北側之1樓鐵門旁，點燃後離去，何的家人住在公司建築物內，發現火災後呼叫逃生，但仍有2人受困致中毒性及呼吸性休克死亡，另1人遭嚴重燒傷，住院期間因燒傷併發舊疾死亡。

台中地方法院一審及台中高分院二審、更一審都認定，李昆霖在堆放油漆工程易燃物的騎樓點火延燒，罪證明確，屬最嚴重情節之犯罪，判處死刑，但遭最高法院撤銷。

台中高分院更二審認為，李昆霖是出於間接、不確定故意，與程度上更為蓄意、嚴重之直接、確定故意，其惡性評價非無輕重之別，本件罪行在公政公約的拘束下，尚不能遽判死刑，因此判處無期徒刑，檢方提上訴，最高法院駁回定讞。

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