台北市促參案件招商成績低迷，去年簽約金額僅40億，相較去年慘跌873億，截至今年9月也僅有41億的成績，大輸新北的70億，台北市議員王鴻薇7日痛批，北市已連續2年輸給新北，顯見民間投資目光轉移，她要北市府別拿疫情當藉口，應盡快恢復過往成績；產發局長林崇傑表示，年底還會有幾案完成簽約，總額度上看300億，相信數字會再增加。

台北市議會下午排定財建部門進行答詢。王鴻薇指出，根據台北市審計處總決算審核報告，台北市促參案件總簽約金額的招商成績，一路從2017年的299.86億、2018年591.38億、2019年913.75億，到2020年大崩跌到只剩下40.6億，創下史上最爛成績，比去年少了873億。

王怒批，台北市身為首都，招商簽約金額卻僅有40億，不僅連續2年被新北超車，去年的成績也輸給新北市24億，還輸給台南市的114億、新竹縣的65億，且截至今年9月為止，招商簽約金額也只有41.12億元。

「這是柯文哲大輸給侯友宜啊！」王說，今年7月，新北市長侯友宜已風光宣布上半年招商成績達70億，蟬聯「招商王」名號，反觀台北市截至今年9月，已簽約金額卻僅41億，主因若是疫情，那為何新北市可以持續成長，甚至在上半年就狠狠超車台北。

王鴻薇說，連續2年招商成績都如此難看，對北市來說是一大警訊，顯見民間投資已經將目光投向新北市，台北市的吸引力已經不如以往。台北市面臨人口流失到新北、年輕人住房困難、生育率低迷，現在連招商成績都輸新北，市府再不認真檢討相關政策，恐怕就再也回不去了。

產發局長林崇傑對此表示，此簽約金額是指「促參案」，意即釋出公有土地來招商，年底預計還會有幾案完成簽約，相信數字會在增加。財政局長陳家蓁也補充，就促參件數來說，北市其實是第一名，今年也有獲得財政部的促參獎勵。

王鴻薇追問，雖然北市以量取勝，但金額為何少那麼多；陳、林則解釋，2019年主要有幾個將近百億的大案，如台北雙子星、聯開案等，去年雖然招商僅40億元，但今年有北投士林科技園區等2案在跑，總額度將達300多億，目前還在進行程序，預計年底會完成簽約。