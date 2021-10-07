半導體供應不穩 禾伸堂9月營收雙減 16:302021/10/07 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 禾伸堂（3026）7日公告9月營收，達13.4億元，較上月減少7.05％，較去年同期減少14.55％；累計前9月合併營收約為130.89億元，較去年同期增加19.41％，而禾伸堂的第三季營收也寫下今年低點。 禾伸堂表示，9月營收較上月減少主要是代理產品受到半導體供應不穩定影響，禾伸堂將謹慎觀察市場變化，持續為客戶提供高價值的產品與服務。 累計禾伸堂第三季營收達42.79億元，季減2.8％、年增3％，單季營收為今年以來低點。 逐漸進入旺季 國產建材9月營收攀高峰 559億 聯電Q3營收創新高 #禾伸堂 #月營收 #半導體 #供應 #上月減少 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 圓點 9月營收穩定回升 04:102021/10/07 證券．權證 《興櫃股》汎銓9月營收月減年增 長期營運有打算 11:112021/10/07 財經 瑞軒9月營收 續創五年高點 04:102021/10/07 產業．科技 《熱門族群》聯電績優股漲 台積電預喜走強 12:012021/10/07 財經 華立9月及Q3營收雙寫新高 12:102021/10/07 財經 《半導體》營收連6季攀峰 雍智止跌強彈 14:522021/10/07 財經 《半導體》營收雙喜 聯詠過400關、收5日線 10:022021/10/07 財經 《電機股》明年展望偏樂觀 上銀拚返300元 12:352021/10/07 財經 新人領軍！三顧9月營收報喜 年增120 % 12:092021/10/07 財經 金居、昇貿 上月營收放鞭炮 04:102021/10/07 證券．權證 《其他股》利多紛陳 jpp-KY9月營收雙成長 08:042021/10/07 財經 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 主計長稱蚵仔麵線「20元」被罵爆 他氣炸嗆：伙食有僕人打理？ - 財經 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 恒大風暴掃向歐洲大國 陸資奔逃 數千高級住宅恐放著爛 - 財經 大陸缺電關鍵原料沒了 韓晶片業將爆1件慘劇 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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