51歲大陸女星李菁菁出道30多年，曾演出《金婚》、《憨媳當家》、《愛情萬萬歲》、《女人當官》等電視劇，儘管2019年宣布退出演藝圈，一舉一動仍受到外界關注。近日，她忽然自爆得乳腺癌，引起熱議。

李菁菁5日在社群媒體開直播，坦言「這是乳腺癌術後第三天」，畫面中，她的氣色雖然不錯，但原本較圓潤的臉龐消風不少，李菁菁表示剛手術完前兩天很不舒服，直到第三天才好轉，終於有力氣洗頭、換衣服等整理自己，同時感謝父母、孩子、愛人和所有觀眾粉絲的支持，讓她被愛擁護著，樂觀地向自己喊話，一定能戰勝疾病。

由於罹癌消息來得突然，而且她先前並沒有透露任何徵兆，許多網友都感到吃驚，紛紛留言關心：「早日康復」、「瘦了好多差點沒認出來」等，希望她要多多注意身體狀況。

李菁菁直播透露得乳腺癌，剛動完手術第三天。（圖／微博）

李菁菁15歲被張藝謀選中演出電影《老井》，之後以「麻辣村婦」形象走紅，她曾在微博爆料演藝圈潛規則，指有某位談片酬的副導演索要回扣，她能接受片酬被調低但不能接受貪婪行徑，結果慘被封殺。感情方面，李菁菁拍攝《金婚》時閃婚製片主任張金華，兩人育有一名女兒，只不過2013年宣布離婚，之後大談姐弟戀，對象是小21歲的圈外男性，儘管交往時不被看好，兩人還是順利走上紅毯。