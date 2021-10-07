越南政府表示，計劃從12月起開放國門給疫情較不嚴重的國家入境，然後最晚到2022年6月以前，來自任何國家的人民都可以進入越南本土。

2020年時，越南曾實施嚴格邊境管制，防止新冠病毒入侵並抗疫有成。有一得必有一失下，當地旅遊業卻遭到衝擊，經濟成長因而受損。一般來說，越南旅遊產業占經濟成長約在1成左右，因此有許多當地人是要靠觀光客來吃飯的。

9月時越南曾宣布，將從11月起，讓完整接種疫苗的旅客可至度假勝地富國遊玩。而這項試點式旅遊計畫，預計先開放6個月。

至於從12月月，越南也將允許部分國家可參訪有世界文化遺產封號的下龍灣與會安地區，還有大叻高地小鎮以及有全球最美海灘之稱的芽莊。不過，目前還不知道越南政府的口袋名單內，會讓那些國家可在12月入境。

越南政府強調，只有在真正安全情況下，才會開放邊境。

2020年越南的外國遊客人數，從疫前2019年的1800萬人次，大幅降至380萬。2019年時，越南大賺旅遊財，一度帶來310億美元收益，約占經濟成長12%。

越南也正加緊擴大新冠疫苗覆蓋率，迄今為止，其9800萬人中只有13%打了疫苗，是亞洲接種率最低的國家之一。