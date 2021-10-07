在美債可望有解以及油價暫跌下，7日韓股也上漲，大盤收2,959.46點，漲51.15點或1.76%，創7個月最大單日漲幅。同時，韓元走強，而公債殖利率下降。

7日，三星電子公布自家晶圓代工未來架構方向，誓言將採用先進製程解決方案外，也誇下海口，最晚到2026年時，晶圓代工產能要再增近1倍左右。三星漲0.42%，網路雙雄Naver與Kakao各漲5.5%與5.75%。

韓國一國有智庫表示，由於全球景氣復甦不確定性加深，還有新冠疫情升溫影響民眾支出，因此，韓國經濟成長出現雜音。無獨有偶，另家民間調研機構也認為，韓國2021年GDP(經濟成長)可能不到4%。

外資賣超1066億韓元，約0.89億美元。

美元兌韓元在1,190.4價位，韓元升值0.16%。2021年迄今，韓元兌美元已貶8.5%左右。

韓國3年期公債殖利率跌2.2基本點至1.702%，而10年期的也跌1.4個基本點至2.386%。