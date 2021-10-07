微軟今(7)日宣布，瑞昱(2379)導入其Microsoft 365 E5及零信任架構，建立營運與資安韌性，混合辦公一次到位。

疫情帶動全球半導體市場大幅成長、產能供不應求，及並未因疫情而停歇的資安攻擊頻傳，瑞昱(2379)與台灣微軟與全方位資訊解決方案廠商自由系統攜手合作，導入Microsoft 365 E5解決方案及「零信任」架構，階段性部署Microsoft Teams與資安解決方案，包括身分識別、端點防護、電子郵件、雲端環境等四大面向的全方位資安建置，並在行之數年的營運不中斷計畫(BCP)框架下實踐混合辦公，提升員工效率及創造力，達成營運不中斷、持續成長的目標。

瑞昱半導體副總經理黃依瑋表示，知識工作者的生產創造力及資安防護部署是瑞昱轉移至混合辦公模式後，仍能維持企業韌性的關鍵。AI技術、值得信任、完整生產創造力及資安解決方案與強大的產業價值鏈則是瑞昱半導體選擇策略夥伴的關鍵。

他進一步指出，瑞昱致力於研發與設計卓越且安全的積體電路產品，觀察到疫情造成車用及網通晶片短缺及日趨嚴峻的資安情勢，更加深瑞昱超前部署生產創造力與資安防護的決心。藉由與微軟合作，延攬其技術、全球資源及合作夥伴支援，導入Microsoft 365 E5，成為半導體產業實踐混合辦公與零信任資安的先驅企業。

根據瑞昱使用數據，自今年1月以來，Microsoft Teams使用率成長3倍，員工使用Microsoft 365生產力工具進行創造研發、檔案共編與跨平台協作的比率高達42%，高於同行近三倍，更有超過6成的員工會於線上共編Office檔案。即使近期台灣疫情趨緩，瑞昱仍繼續採取混合辦公模式，並將Microsoft Teams作為主要的溝通與協作工具，持續與全球各據點即時溝通、快速回報、及疫情間的員工關懷與健康狀況掌握。