港星張偉文有副好歌喉，被稱為「靚聲王」，2015年他多次被直擊進出醫院，去年更傳出暴瘦，網路上還流傳一張他坐在輪椅的照片，可以看到他的雙腿瘦到像筷子一樣，整個人非常憔悴，令粉絲十分擔心，經過一年的休養後，章偉文的身體狀況慢慢改善，還即將現身獻唱。

張偉文重新出現在螢光幕前接受訪問，坦言自己的狀況沒有大家說的那麼嚴重，不需要太替他擔心，儘管目前他的狀態不錯，但這段時間他也確實感到孤獨，張偉文感謝後輩方俊陪同他一起上節目，也忍不住哽咽，提到他只有一個人，很多事情都要獨自完成。

張偉文去年一度瘦到皮包骨。(圖/翻攝自香港01)

可以看到張偉文的氣色已經好多了，但他行動仍需要用輪椅代步，他也預計會在9日舉行的慈善節目獻唱。事實上，張偉文的身世坎坷，11歲就成為孤兒，一陸半工半讀，進入演藝圈後，他以翻唱歌曲成名，還唱紅了《離別的叮嚀》、《再會了，野茉莉！》等歌曲。

張偉文接受訪問提到身體狀況。(圖/翻攝自香港01)

5年前張偉文的身體狀況突然惡化，受到腰患及腳痛等疾病所擾，還患有糖尿病，只能透過輪椅代步，為了能夠重新走路，他這些年不斷進出醫院，動了2次手術，為付醫藥費耗盡百萬積蓄，也沒有錢能夠請看護來照顧行動不便的自己，所幸靠著圈內好友的幫忙住在療養院，如今情況終於慢慢好轉。