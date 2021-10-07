110年全國運動會自由車團隊競速賽及個人全能賽，昨日於台中市清水鰲峰山自由車場登場，台中市代表隊勇奪3金1銀，包括團隊競速賽男、女子組奪下雙金；個人全能賽男、女子組也分獲金、銀牌，運動局長李昱叡到場頒發各獎項，今日台中隊將挑戰自由車爭先賽及團隊追逐賽，盼再創佳績，展現台中競技實力。

李昱叡，感謝台中市體育總會自由車委員會主任委員趙世崧及總幹事徐瑞德對自由車項目長期的支持和培育，才能締造選手今日優異的表現。

李昱叡指出，自市長盧秀燕上任以來，市府積極推動自由車運動，培育在地優秀人才，包括整建自由車場及充實器材，支持自由車選手培訓需求，提供選手優質訓練環境，也與中華民國自由車協會及台中市體育總會自由車委員會合作，辦理全國自由車場地菁英排名賽暨選拔賽、全國自由車菁英／青年場地錦標賽、台中市主委盃暨全國運動會培訓測試賽等大型自由車場地賽，讓國內好手互相切磋，提升自由車運動水準。

運動局說，台中自由車代表隊選手楊勝凱、蕭世鑫、康世峰及蔡佳勳在昨日男子組團隊競速賽創下四連霸，成績58秒935破大會紀錄，為國內首度闖進1分鐘內大關，有望挑戰2022杭州亞運獎牌；今年女子組賽制則遵循國際賽最新規則以3人組隊，女子組團隊競速賽選手蕭美玉、王慈均、陳靖云及王歆婷也奪下金牌，成績為1分08秒853。

另男子組自由車個人全能賽，選手陳建良再奪金牌，締造三連霸；女子組自由車個人全能賽，由選手蕭美玉榮獲銀牌。

110年全國運動會還有許多精彩賽事，台中奧運好手田徑陳傑、游泳王星皓、自由車馮俊凱、柔道林真豪與楊勇緯、舉重謝昀庭等人均將出賽，相關資訊可至全運會官網( https：／／sport110ntpc.com／ )查詢，一起為台中好手加油！