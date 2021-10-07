臺灣高雄地方法院 101 年度易字第 934 號刑事判決。（取自司法院判決書查詢）

肇逃後再爆涉賭！ 陳柏惟澄清：我沒有做壞事

台灣基進立委陳柏惟被爆出10年前肇事逃逸，此事引發各界熱議，不過另有網友爆料，其他有關賭博的判決書中也出現「陳柏惟」。宅神朱學恒引用法院判決書稱，陳柏惟是打賓果星球，而且在警詢中坦承當天已經輸了1000元！

先前踢爆陳柏惟肇逃的媒體人黃揚明，今（7日）在廣播節目「POP搶先爆」中提及此事。他表示，有很多網友翻出，陳柏惟之前受訪說爸爸開地下賭場，因為有別的判決書裡面有賭客叫「陳柏惟」。

根據《ETtoday》報導，陳柏惟今稱，「去那邊打電動，有時後會玩快打旋風，有時候玩麻仔台」，但他怒駁涉賭。

不過，宅神朱學恒在直播中引用法院判決書（臺灣高雄地方法院 101 年度易字第 934 號刑事判決）記載，「證人即客人陳柏惟於警詢時證稱：查獲當天係把玩賓果星球電子遊戲機檯，先開分再押分把玩，連線就得分，比例為1：3，即1000元可換3000分，當日已經輸1000元等語（見警卷第370至371頁）。」

國民黨台北市議員徐巧芯也質疑，「快打旋風」跟「賓果星球電子遊戲機台」是一樣的嗎？快打旋風有開分、押分1000元換3000分的機制嗎？

國民黨台中市議員羅廷瑋認為，如果陳柏惟稱那時是在玩快打旋風屬實，則當時警詢證稱是玩賓果星球輸1千元，是否涉及偽證罪？