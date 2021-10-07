一名27歲大陸女留學生涉嫌縱火焚燒美國阿拉巴馬州一座歷史近200年的重要教堂，她於4日被捕。

綜合美聯社、阿拉巴馬州地方媒體「AL.com」、「蒙哥馬利廣訊報」（Montgomery Advertiser）報導，9月30日凌晨3時左右，阿拉巴馬州蒙哥馬利郡（Montgomery County）一座歷史近200年的古老教堂被人縱火，所幸消防隊員迅速趕到現場撲滅火勢，不過教堂內的幾座長椅、地毯及接待區仍不幸被燒毀。這場縱火案並未造成人員傷亡。

當地警方後續依監視器畫面，於4日逮捕一名27歲中國大陸籍女子嚴曉琴（Xiaoqin Yan，音譯），根據法庭紀錄，嚴曉琴使用明火點燃可燃液體，造成教堂2.5萬美元（近新台幣70萬元）損失，她被控2級縱火罪，目前關押在蒙哥馬利郡的拘留中心。

目前尚不清楚嚴曉琴的犯案動機，不過法官已經指示為她進行精神鑑定，原本她的保釋金額為3萬美元，不過鑒於她「與海外國家有密切聯繫」，法官最終提升她的保釋金額至15萬美元。

另外，雖然她當初是持學生簽證入境美國，不過她被發現未入讀任何一所學校，簽證已被撤銷，因此她實際上是非法滯留美國。

這座教堂建於1829年11月，至今已有191年歷史。

文章來源：Auburn woman in U.S. on student visa charged with setting fires at Montgomery’s First Baptist Church
文章來源：Judge Orders Evaluation Increases Bond for Fire Suspect
文章來源：Woman charged after church arson to undergo mental health evaluation bail increased
文章來源：PHOTOS: Damage inside historic First Baptist Church Montgomery that pastor says was ‘attacked by arsonist’

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