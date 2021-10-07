一名27歲大陸女留學生涉嫌縱火焚燒美國阿拉巴馬州一座歷史近200年的重要教堂，她於4日被捕。

綜合美聯社、阿拉巴馬州地方媒體「AL.com」、「蒙哥馬利廣訊報」（Montgomery Advertiser）報導，9月30日凌晨3時左右，阿拉巴馬州蒙哥馬利郡（Montgomery County）一座歷史近200年的古老教堂被人縱火，所幸消防隊員迅速趕到現場撲滅火勢，不過教堂內的幾座長椅、地毯及接待區仍不幸被燒毀。這場縱火案並未造成人員傷亡。

當地警方後續依監視器畫面，於4日逮捕一名27歲中國大陸籍女子嚴曉琴（Xiaoqin Yan，音譯），根據法庭紀錄，嚴曉琴使用明火點燃可燃液體，造成教堂2.5萬美元（近新台幣70萬元）損失，她被控2級縱火罪，目前關押在蒙哥馬利郡的拘留中心。

The 27-year-old was charged with second-degree arson and jailed with bond set at $30000.https://t.co/HyabiRQaLu — CBS 42 (@CBS_42) October 6 2021

目前尚不清楚嚴曉琴的犯案動機，不過法官已經指示為她進行精神鑑定，原本她的保釋金額為3萬美元，不過鑒於她「與海外國家有密切聯繫」，法官最終提升她的保釋金額至15萬美元。

另外，雖然她當初是持學生簽證入境美國，不過她被發現未入讀任何一所學校，簽證已被撤銷，因此她實際上是非法滯留美國。

這座教堂建於1829年11月，至今已有191年歷史。