交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處為推廣北海岸自行車旅遊，規劃「2021極北點富貴角燈塔自主騎遊系列活動」，活動將於10月10日登場，由於新冠肺炎疫情影響，北觀處首次嘗試以線上非實體主場活動方式舉辦。

本次活動分為「極北點富貴角自主騎遊」與「北海岸自主到訪認證」兩大部分，自主騎遊活動只要參加者報名後騎乘北海岸自行車道單趟20公里以上，於報名網站上傳騎乘軌跡圖（不限軟體、記錄方式）及與富貴角燈塔合照，當下即可獲得QR Code，可至白沙灣遊客中心兌換活動小帽，並可參加抽獎。

因為走線上活動，主辦單位主打內容多元、報名簡便、路線自由、時間彈性及獎品豐富，活動期間參加者可以自行挑選日期、時段及騎乘路線，輕鬆來一趟北海岸自行車騎遊，邀請所有喜愛北海岸濱海路線自行車道的朋友及騎士共襄盛舉，活動將於10月8日起開放線上報名，活動從10月10日起到11月10日為期1個月，期間內報名即可參加抽獎。