台南市在南科關鍵廠商進駐與擴廠效應下，今年第3季房價持續上漲，買賣移轉棟數超越台北市，首度成為6都第一，台南市財稅局推動囤房稅打房，向台南市議會提案修正「台南市房屋稅徵收率自治條例」，議員意外查出台南市有2人各擁78戶，儼然大房東，另有單一公司擁有178戶，相當驚人。

根據台南市財稅局提案修正的「台南市房屋稅徵收率自治條例」，未來擁有6戶以上的非自用住房者，房屋稅徵收率將提高至3.6％，5戶以下2.4％，3戶以下屬自住戶，維持一般的1.2％稅率。

民進黨籍台南市議員蔡筱薇質疑台南市打房雷聲大雨點小。（蔡筱薇議員服務處提供／程炳璋台南傳真）

無黨籍台南市議員穎艾達利7日在議會上質詢表示，台南市提囤房稅打房，真正受到影響都是多戶持有者，當場詢問財稅局長陳柏誠，台南市目前擁有最多戶的自然人與法人各是多少？

陳柏誠表示，台南市有2位自然人各自坐擁78戶，單一法人（公司）擁有178戶，針對打房定出的「囤房稅」率調整，預計全市將有6％坐擁多屋者受影響，約3萬3000人，稅率達3.6％的6戶以上大房東，估計僅0.08％，約400人。

時代力量黨籍台南市議員林易瑩質詢表示，擔心這波囤房稅會讓房東提高房租，將增加的稅金轉嫁到房客租金上。陳柏誠回應，出租給房客的房屋，不會計入非自住房屋戶數，房屋稅徵收率僅為2％，此舉是鼓勵多屋者將房屋作有效利用。另外會請消保官稽查是否有房東提高稅租，將稅金轉嫁房客的情事。

民進黨台南市議員蔡筱薇以營建署最新公布房價指數，台南漲幅為六都第一，砲轟台南市以成為網友口中的「炒房天堂」，房價漲幅比薪資漲幅高出太多，打房卻是雷聲大雨點小，整體效益令人質疑。

台南市第3季房地產交易持續熱絡，房價漲幅3成7，買賣移轉棟數6640棟，超過台北市的6371棟，實價登錄的平均住宅單價從12.7萬元上升至17.4萬元。

台南市長黃偉哲表示，台南因工商發展、關鍵廠家進入南科，第3季房地產交易量持續增加，希望房價跟量不要齊揚，最好是量增加，價不要漲太多。