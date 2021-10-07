南韓一名銀行女職員近日在網路論壇發文，抱怨上司的荒唐言行，她因為外婆過世想要請喪假，沒想到卻被對方狠酸：「妳和外婆很親嗎？」、「妳去了能幹嘛？」，讓女職員非常憤怒，痛罵：「這是人說的話嗎？」。

根據《首爾新聞》報導，這名銀行女職員近日在論壇《BLIND》上發文抱怨，表示自己的外婆前陣子過世，於是她向主管提出喪假申請，沒想到對方聽完以後，竟怒嗆她：「大家都忙的要死，妳為什麼要把事情弄複雜？」、「我知道這不該笑，但實在是太好笑了」等等難聽話語。

女職員也向主管表明，根據公司規章，若是祖父母過世可以請5天喪假，然而對方卻相當不屑，直言這種規定早就該改掉，「外婆過世為什麼要請5天假？」，更不斷質疑她：「妳節假日都沒回家，和外婆能有多親？見過幾次面？」、「妳去了能幹嘛？」，最後還不耐煩地要她趕快決定好哪幾天要請假。

女職員看到主管的誇張反應後，感到十分傻眼且生氣，忍不住在文章中痛批：「都已經有人過世了，這些真的是人說的話嗎？」，也認為主管是個令人厭惡的自私鬼，「只有自己的事最重要，別人的事不值得一提，跟這種人在一起工作，讓我特別痛恨自己」，更怒罵：「如果有一天你父母過世了，你小孩想請喪假，主管卻這樣回答，你會有什麼感受？」。

網友們看完都同樣感到十分氣憤，紛紛群起撻伐，「根本就是職場霸凌」、「完全是魔鬼上司」、「是時候換一份工作了」；文章甚至釣出了曾是該名銀行職員的網友，透露自己也是因為相同的原因，才會跳槽到其他公司就職。