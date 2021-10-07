立榮航空是國內航點最綿密的航空公司，密集的班次更是旅客前往離島及花東的交通首選。凡於「五倍券優惠FUN很大」專案活動期間8日至22日，訂購立榮假期並於2021年12月29日前出發，只要在結帳時輸入折扣碼「UNIX5」，立刻折抵500元，輕鬆又便利。

為迎戰五倍券旅遊商機，長汎假期為旅客精打細算省荷包，大方送出折扣金及旅遊金，歡迎旅客搶得先機及早預訂，在疫情逐步降溫之際，好好犒賞自己，同時也提醒所有旅客，配合旅遊當地的防疫政策及規定，才能玩得安心又盡興。