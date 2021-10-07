永豐銀行致力推廣普惠金融，以金融科技打造友善金融環境，獲得各界肯定，2021年以「外籍移工金融解決方案」勇奪第一屆《工商時報數位金融獎》銀行組數位普惠優質獎。永豐銀行表示，自2013年起，永豐為薪轉企業戶旗下外籍員工開辦薪轉貸款業務；去（2020）年因應COVID-19疫情影響，為幫助更多移工家庭度過經濟困境，更將融資紓困對象擴大至非本行薪轉企業戶外籍廠工也能辦理。此外，永豐於去年底推出全台首張外籍移工信用卡「SEA鈦金商務悠遊卡」，讓以往在台灣只能以現金消費的移工，也能使用便捷的零接觸支付方式。

永豐銀行指出，全台現有約70萬名外籍移工，加上移工在台工作年限已放寬至14年，台灣已成為他們第二個家鄉；然而，在台移工受限外籍身分與文化語言差異，且需長時間待在工作場域，每月匯款返鄉的相關需求難以在銀行營業時間辦理，普遍透過私人地下管道完成換匯及跨境匯款服務。

永豐銀行表示，為了讓移工可透過合法金融管道解決在台金融困境，永豐自2013年起開辦外籍廠工薪轉貸款，讓薪轉企業戶旗下移工依每月匯回母國的家用金，最多預支6至10個月的金額、以一次性大額匯款取代每月小額匯款，省去頻繁支付的跨境匯款手續費，協助移工以便利且安全合法的方式匯款回家，及時為家人改善生活品質。

永豐銀行表示，去年因新冠肺炎疫情影響全球民眾生計，為幫助更多移工家庭度過經濟困境，減輕在台移工的經濟負擔，永豐擴大薪轉貸款服務對象，讓只要在台灣取得合法勞動工作合約的外籍廠工皆能申請融資服務；該方案自開辦以來，已幫助逾9000個移工家庭獲得紓困。

此外，為讓移工享有更便捷的在地金融服務，永豐銀行量身打造「SEA鈦金商務悠遊卡」，除了享有國內外刷卡消費回饋，更串聯移工日常生活所需，提供電信費回饋與交通票卡功能等，以往在台灣只能以現金消費的移工也能選擇刷卡支付、線上消費等服務，享受數位金融帶來的生活便利性。