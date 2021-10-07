娃娃機店近幾年相當熱門，卻也成為盜賊覬覦的目標。家住苗栗、46歲鄒姓男子，因缺錢花用，今年1至5月間，就專門鎖定娃娃機店內的銅板兌換機，以鐵棍、鐵撬等工具撬開機器後行竊，連偷了台中市內5家店並得手16萬多元後遭逮，台中檢方依加重竊盜罪起訴。

起訴指出，今年1月21日，鄒姓男子先到租車公司租用1輛小轎車後，於23日凌晨駕車到大甲區的1家娃娃機店，用鐵撬撬開店內的銅板兌換機後，偷走機器內現金共2萬5000元，等到花用完後，他又於3月間租用車輛、並懸掛偷竊的車牌後，以同樣手法欲竊取另家娃娃機店的銅板兌換機，但被店家發現後急忙逃逸。

總計從今年1至5月間，鄒男以相同手法偷遍大甲、北屯、西屯、清水等區的娃娃機店，前後得手金額達16萬1700元。經店家發現並報案後，警方循線查獲鄒男，他則供稱，偷竊得手的款項都拿來償還債務。

檢方認為，鄒男從2015年起就犯下多起竊案，根本就慣犯、累犯，甚至在偷竊時就預先準備鐵撬等工具，依加重竊盜罪起訴他，並請法官從重量刑。