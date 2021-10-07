新冠肺炎疫情加速數位發展，保發中心董事長桂先農7日表示，數位能力決定誰能拿到更多的保費，保險公司應該迅速建構數據分析能力，及線上購買保險平台，幫助客戶順暢購買保單，才能成為贏家。

桂先農是工商時報第一屆數位金融獎的評審委員，在出席頒獎典禮時，提及瑞士再保今年7月發布的研究報告指出，新冠疫情造成全球數位化的使用大幅成長，2020年全球寬頻流量上升了51％，數位化的使用習慣將成為常態，實質改變經濟的運作方式。

桂先農指出，對保險而言，新冠疫情提高消費者的風險意識，提升保險需求及保費收入，更造成消費者加速利用數位方式從事線上保險交易，促成所有保險價值鏈包括招攬、核保、理賠及售後服務等環節的數位化，創造保險公司提供全方位數位服務的機會。

就全球保險市場而言，數位化基礎設施健全及數位普及度高的地區，預期保費收入成長最大，因此，桂先農建議保險公司應該迅速建構數據分析能力，及建構線上購買保險平台，幫助客戶順暢購買保單，才能成為贏家。

桂先農表示，在此環境下，工商時報舉辦數位金融獎，可以說是「順天應時」，因應新冠疫情的發展，鼓勵國內金融業者檢視是否已建置健全的數位化環境提供服務，促進整體金融業能在數位金融的領域持續精進，真正具有指標性的意義。