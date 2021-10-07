金管會今日宣布通過對美聯保代及安達產險違反法令之處分案，依法核處美聯保代罰鍰新台幣140萬元整；對安達產險處罰鍰600萬元整，並予以糾正，另命該分公司自裁處書到達之翌日起停止銷售旅遊綜合保險、旅遊平安保險及其他同類型保險商品6個月，於提具具體改善計畫報經金管會同意後，始得恢復辦理。

在違反事實理由及裁罰結果方面，金管會指出，美聯保代並非經金管會許可辦理網路投保業務之保險代理人公司，卻於108年間提供消費者於旅行社網站購買保險商品，並線上付款，且以線上簽名方式辦理投保，其效果與網路投保相當，該公司顯有辦理網路投保業務之實，核與法令規範不符且影響市場秩序與消費者權益，處罰鍰90萬元。

另外，要保書未經要、被保險人簽名、或有簽名不一致、或有業務員報告書所載之被保險人姓名錯誤等情形，且與保險公司文件不一致，該公司未確實審核要保文件，依法核處限期1個月改正，併處罰緩50萬元。

在安達產險方面，首先有招攬面缺失：該分公司與美聯保代訂有保險代理合約，應負有瞭解保代公司實際管理運作之義務，及要求美聯保代應遵循保險法相關規定，卻未善盡管理保代應恪守法令遵循之責，通路管理顯有不當；此外，該分公司107年10月與2家航空公司合作，使消費者於航空公司網站訂購機票後，可於線上一併購買旅遊保險，惟查航空公司並不符合目前現定所定得合作的異業對象，該分公司違規辦理與航空公司之業務合作，違反行銷通路之適法性管理，核與法令規範不符。

安達產險在招攬、核保、佣金發放等內部處理程序，以及相關內部控制及稽核制度均未能確實建立或落實，併予核處罰緩600萬元。