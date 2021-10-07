台中市政府於101年與台灣土地開發股份有限公司簽約，委託台開公司辦理神岡豐洲科技工業園區二期開發事宜，並於去年1月21日經市府公告核定設置，惟台開公司自去年下半年起以各式理由拖延履行契約約定義務，已構成開發契約之終約條件，為利豐洲二期後續開發推展，市府7日發文終止與台開公司豐洲二期開發契約，並委請律師向法院提出終止契約訴訟。

經發局表示，依雙方開發契約規定，台開公司應負責豐洲二期開發案開發資金的籌措、運用及管理，並撥付此計畫相關規費及開發費用，執行本案所需資金均需自行籌措。

市府依契約規定函請台開公司撥付土地費用、工程設計、監造及開發費用、其他經市府核定費用等，皆給予台開公司合理的期限履行給付義務，並請其依所訂期限改善。

經發局說明，惟台開公司仍未依約依限履行契約所負義務，為保障市府權益及後續開發推展，依開發契約規定終止契約並沒入履約保證金3.18億元，市府依規定終止契約後，將請台開公司於60日內提送開發成本結算資料，並研擬後續自行開發。