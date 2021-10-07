根據日經新聞7日報導，日本最大石油公司Eneos控股計劃將以2000億日圓，約18億美元價格，從高盛和新加坡主權財富基金GIC手中，收購一家叫做日本再生能源公司(Japan Renewable Energy)。

據悉，該項交易意義重大，因為這是日本最大原油商首次收購一家以再生能源為營業主體的公司。市場人士認為，這也表示Eneos希望從傳統具汙染性的化石燃料中走出，邁向去碳化的環保製程。

Eneos表示，正在考慮擴大再生能源業務的產品範圍，但尚未做出任何具體決定。