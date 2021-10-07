莫德納（Moderna）宣布擬投資約5億美元在非洲建造一座疫苗工廠，包括新冠疫苗在內，預計每年將生產多達5億劑信使核糖核酸（mRNA）疫苗。

莫德納這座非洲廠也將具備裝瓶和包裝能力。該公司表示很快就會展開遴選國家和地點的程序。

執行長Stephane Bancel周四發布聲明表示，莫德納希望在該工廠生產我們的新冠疫苗，以及我們其他的mRNA疫苗。

輝瑞與其合作夥伴BioNTech在7月時與南非國營的Biovac Institute達成合作協議，將協助該機構為非洲每年生產約1億劑新冠疫苗。但莫德納將是第一家準備在非洲大陸建造疫苗工廠的公司。

由於數據顯示年輕人接種後出現心肌炎（myocarditis）和心包膜炎（pericarditis）等心臟發炎病症的風險升高，瑞典和丹麥周三宣布年輕人暫停接種莫德納疫苗，受此打擊，莫德納周三股價大跌9%。