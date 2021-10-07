提昇霧峰分局偵查隊偵查效率，台中市七將軍廟，慷慨捐贈一批偵防設備給偵查隊，有效提升警方偵查效率。（黃國峰攝）

科技日新月異、犯罪手法也在精進，為順利將歹徒繩之於法，警方偵防器材也要跟上時代，台中市七將軍廟，為支持警察強化科技偵查量能，日前特別捐贈一批科技偵防設備給台中市政府警察局霧峰分局偵查隊，盼能有效提升偵查效能。

隨著網路雲端及3C設備的普及，歹徒也從傳統的犯罪手法，變化至應用各類3C產品，進行各類犯罪行為，警方傳統跟監埋伏等偵查作為，已無法掌握歹徒犯罪行為，偵查犯罪難度日益提升，有感於警方偵查犯罪，極需輔以現代化科技設備，七將軍廟6日捐贈一批遠距偵防系統給偵查隊，以提升偵查能量。

另因應社會型態改變，警方處理案件均已進入E化流程，外勤員警24小時全天候輪班運作，電腦設備使用率高，致故障耗損率高，為避免案件處理、為民服務等工作受到影響，七將軍廟也慷慨捐贈電腦設備一批給大里分駐所，有效提升行政效率。

捐贈儀式由七將軍廟董事長李淵全及全體董監事代表出席，並由霧峰分局長李建興致贈感謝狀作為回禮，李建興表示，期盼能藉由科技偵防設備的提升，在既有刑事偵查基礎上，以提升對於新興犯罪的偵查能量及查緝效率，全面提高霧峰分局員警犯罪偵防能力，共同打擊犯罪，展現警察維護治安專業與能力，營造台中市民安全宜居之優質生活圈。