基隆市消防局今天下午4點接獲通報，有一名年約50多歲男子在地檢署開偵查庭時突然暈倒，消防員到場時無已呼吸心跳，立即實施CPR，將人送往基隆醫院救治。

據了解，男子為被告，涉嫌恐嚇他人，今天檢方通知告訴人與男子前往地檢署偵詢，未料，檢方正向告訴人釐清案情時，被告男子突暈倒，從椅子上摔落，當下仍有呼吸心跳，救護員到場時已無生命跡象，立即實施CPR，送往基隆醫院救治。