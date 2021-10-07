基隆男涉嫌恐嚇 開偵查庭時突暈倒OHCA 16:552021/10/07 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 年約50多歲男子在地檢署開偵查庭時突然暈倒，消防員到場時無已呼吸心跳。（陳彩玲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市消防局今天下午4點接獲通報，有一名年約50多歲男子在地檢署開偵查庭時突然暈倒，消防員到場時無已呼吸心跳，立即實施CPR，將人送往基隆醫院救治。 據了解，男子為被告，涉嫌恐嚇他人，今天檢方通知告訴人與男子前往地檢署偵詢，未料，檢方正向告訴人釐清案情時，被告男子突暈倒，從椅子上摔落，當下仍有呼吸心跳，救護員到場時已無生命跡象，立即實施CPR，送往基隆醫院救治。 台東家暴男開羈押庭尿遁 偷拆燈管自傷遭辣椒水伺候 疑夫偷吃拒行房 遭硬上錄下7分鐘哭喊40次「不要」怒告 #恐嚇 #偵查庭 #地檢署 #暈倒 #OHCA 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李國輝縱火燒死9人4度判死 律師上訴辯：有精障不應判死 12:062021/10/07 社會 廈門獨居妙齡女遭砍20多刀喪命 警：房仲翻牆「先劫後殺」 12:112021/10/06 兩岸 陳柏惟認曾肇逃 藍開炮 綠送暖 04:102021/10/07 政治要聞 新竹派出所長遭挾怨報復砍傷 林智堅慰問表不捨 14:122021/10/06 社會 詭異！嘉義翁約女子到汽車旅館剪頭髮竟離奇猝死 20:432021/10/06 社會 宜蘭礁溪銀樓打烊前遭歹徒持槍闖入 老闆頭部中槍送醫 21:342021/10/06 社會 陳柏惟10年前肇逃 游淑慧轟：難怪36歲也就是這樣 07:452021/10/07 政治 惡劣！陳柏惟10年前肇逃釀騎士顱內出血 媒體人怒爆：為何隱匿 12:582021/10/06 社會 肇逃後再爆涉賭 陳柏惟：就是和朋友去打電動 13:532021/10/07 政治 陳柏惟爆肇逃後 綠營2正妹現身喊「這句」網驚呆：極品 21:412021/10/06 政治 肇逃隔10年還硬拗「疲勞駕駛」 他怒嗆陳柏惟：不是男子漢 08:522021/10/07 政治 社會熱門新聞 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 【獨家】抗議天王柯賜海落魄近況曝光 慘蝸居陽明山露營車 - 社會 億萬總裁接女兒 遭巨型打樁機壓扁豪車雙亡 報告出爐多人被處理 - 社會 殯葬事業展雲公司5年吸金逾百億 5業務遭搜索約談 - 社會 情侶摩鐵激戰後全裸擁睡叫不醒 破門見地上一包包慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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