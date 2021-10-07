台中市政府公布今年9月消費者物價指數(CPI)為105.65，較8月上漲0.20％；較去年同月上漲2.73％。9月營造物價指數較8月上漲0.24％，較去年同月上漲14.05％。

主計處表示，今年9月CPI較上月上漲0.20％，主因國內旅遊團費配合政府防疫政策，限制出團人數而價漲，外食費因疫情降溫逐步解禁，使外帶優惠減少，油料費隨國際油價調漲，藥品及保健食品優惠減少，家事服務費與保母費逢中秋節加計禮金，水果、國際機票、停車費價漲所致；然而果菜類因天氣回穩，供量增加價跌，檳榔、保養品及鞋類價跌，抵銷本月漲幅。

今年9月CPI與去年同月比較上漲2.73％，主因油料費、國際機票、肉類、蔬菜類、水果、國內旅遊團費、住宅維修費、房屋租金、醫療保險費及成衣價漲所致；然而醫療費用及鞋類價跌，抵銷部分漲幅。

7大類指數中，交通及通訊類較去年同月上漲7.77％，主因油料費反映國際油價及國際機票價漲，分別上漲25.24％與35.28％所致；食物類上漲3.96％，主因肉類、蔬菜類和水果調漲，分別上漲7.47％、26.51％與10.17％所致；教養娛樂類上漲1.67％，主因國內旅遊團費因疫情趨緩價漲，上漲22.24％所致；居住類上漲1.22％，主因住宅維修費及房屋租金隨行情調漲，分別上漲6.12％與0.66％所致；雜項類上漲1.10％，主因醫療保險受金管會公布第六回生命表調漲保費，上漲2.60％所致。

主計處強調，9月營造物價指數較8月上漲0.24％，主因為水泥、預拌混凝土及配電盤價漲，以致水泥及其製品類與機電設備類分別上漲0.68％及0.90％，材料類指數上漲0.34％。另因施工架租金價漲，以致機具設備租金類上漲0.28％，致勞務類指數上漲0.09％。