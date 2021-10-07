中華信評今天授予中信創投的長期發行體信用評等為「twA＋」，短期發行體信用評等為「twA-1」。該公司長期評等的評等展望為「正向」。

中華信評指出，中信創投為中信金控集團中涉足創業投資市場的事業體。在決定評等時考量該公司所持有之中國租賃子公司仲信國際融資租賃有限公司。中華信評係依據中信創投與仲信國際融資租賃對合併信用結構的貢獻度，並結合兩家公司的信用結構後，來對中信創投的信用結構進行評估。

從中信創投創業投資業務的營運狀況可看出其稍弱的壓力槓桿比率以及略顯偏弱的風險部位。中華信評認為，雖然該公司流動性較弱，但擁有非常強健的資金來源基礎。

仲信國際融資租賃有限公司位於經濟風險較高的中國大陸，其信用結構因本身營運規模有限而較弱。然而該公司強健的資本水準則為正向的評等因素。

中華信評認為，中信創投為台灣中信金控具策略重要性地位的子公司。中華信評授予中信創投的長期發行體信用評等為「twA＋」，短期發行體信用評等為「twA1」。

中信創投「正向」的評等展望係反映，由於中國大陸經濟失衡的評估可能獲得改善，或是其經濟體系中的信用風險出現好轉，標普全球評級可能會上調其對中國經濟風險的看法。標普全球評級對中國較低的經濟風險評估結果應可提升中信創投之租賃事業體的信用結構以及中信創投的合併信用結構。