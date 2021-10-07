新北市淡水漁人碼頭煙火秀9日登場，將施放8場次海景煙火，每場次都會有不同煙火造型主題，新北市漁業處將於9日首場煙火活動起，針對周邊加強交通管制及疏導措施，建議民眾搭乘至捷運紅樹林站轉乘淡海輕軌，或至捷運淡水站轉乘紅26路公車前往觀賞煙火。

漁人碼頭9日起連續4個周末六、日晚上8時施放煙火，漁業處已協調捷運公司及指南客運於重點時段下午6時至9時加派輕軌列車及紅26路公車加強疏運，其中輕軌部分將由原班距每30分鐘1班增為每6到9分1班；紅26路公車部分則由原班距10到15分鐘1班增為每4到7分1班，並將視情況機動增派調整。

漁業處表示，公車不進入港區，於漁人碼頭第一出入口前的輕軌淡水漁人碼頭公車站上下乘客，下車後步行3分鐘就是觀賞煙火的好地點；小客車部分自下午2時起取消30分鐘內免費停車優惠，採進場付費，單次90元，達8成滿後則啟動一進一出管制，並引導至鄰近油車口停車場或淡海路（舊沙崙海水域場前廣場）空地停放，下午6時至9時則一律只出不進，以利車輛疏導作業。

漁業處處長張麗珍表示，活動為新北近期首場大型活動，預期將有相當多的民眾進場觀賞煙火及參加活動，呼籲大家多利用便利的大眾運輸工具前來，值此全運會開幕期間，漁業處希望透過漁人碼頭8週璀璨煙火、樂團演出及全新遊具啟用，提供民眾及選手一處休閒遊憩的景點，讓民眾在觀光遊憩的同時，也能帶動碼頭港灣商店經濟，與家人朋友一同享受秋高氣爽的休閒時光。