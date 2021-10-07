新的調查數據顯示，武漢爆發新冠疫情的時間可能外界所知的時間更早。美國一家網路安全公司的研究指出，在北京向世界衛生組織(WHO)通報發現新冠病毒的幾個月前，湖北對新冠疫情最重要的檢測工具PCR（polymerase chain reaction，聚合酶鏈式反應）採購出現了大量的增加。專家認為，這項證據只能做為參考，因為很多種病原體都會用到PCR這項檢測工具。

《美國之音》引述一家在澳大利亞與美國從事數位取證與情報分析的網際網路2.0公司（Internet 2.0）發現，2019年湖北省對PCR檢測設備的採購大幅增加，而且大部分的增加發生在2019年下半年。數據顯示，從2015年到2018年，PCR總採購金額從1010萬元人民幣逐年增加到3670萬元人民幣；在2019年，這一金額則大幅增加到6740萬元人民幣，高於前兩年的總和。採購合同在2015年有52個，2016年有53個，2017年有72個，2018年有89個，在2019年則大幅增加到135個。

核酸檢測是檢驗新冠病毒很重要的方式，但也適用於很多種病原體檢測。圖為大陸醫療人員為民眾採樣，用於進行核酸檢測。（圖／新華社）

研究報告指出，月度採購明細表明， 2019年夏季PCR檢測和設備支出大幅增加主要是從2019年5月開始，與往年的支出模式明顯不同。採購這些設備的機構主要是武漢科技大學、武漢市疾控中心、湖北省疾控中心和畜牧獸醫研究所。其中，湖北省疾病預防控制中心、動物檢驗局和武漢科技大學（與應對任何新病毒爆發直接相關的組織）從2019年開始的大量採購不符合以往趨勢，「採購的增加很有可能與2019年湖北省COVID-19的出現有關」。

報告還特別提到，武漢病毒研究所在2019年11月6日公佈了對螢光定量PCR儀的採購，解放軍空降兵醫院在2019年5月27日公佈了對螢光定量PCR儀的採購。

報導說，報告因此得出結論認為，這些發現挑戰了現有的關於大流行病何時開始的假設並支持對此展開進一步的調查。該研究認為，用於PCR檢測設備支出的顯著增加與新冠病毒的傳播相吻合。

世界衛生組織說，2019年12月31日，該機構駐中國的辦事處接到通知，在武漢市發現了不明原因的肺炎病例。2020年1月7日，中國當局確認了新型冠狀病毒，後來稱為的SARS-CoV-2。

報告認為，有高度信心評估，疫情大流行開始的時間要比中國通知世衛組織的時間要早得多。

不過，有專家認為，網際網路2.0公司的這份報告並沒有得出這些結論的足夠資訊。彭博報導這份報告時提到，PCR檢測數十年來已經得到廣泛使用，已經成為檢測病原體的標準方法。即便是在COVID-19爆發前，PCR設備的採購總體上一直在增加。

報導還指出，在2019年，中國正在應對在大規模爆發的非洲豬瘟。一位不具名的澳大利亞生物化學家的話說，這些資料表明了對病原體診斷設備的突然、重大需求，但這只會引發對這些設備被用來測試什麼的疑問。

世衛組織今年曾派遣專家組前往中國調查新冠病毒的起源。世衛組織已組建一個由20位科學家組成的新專家組，重啟新冠病毒的溯源調查，但中國政府拒絕了世衛組織進行第二階段調查的計畫。