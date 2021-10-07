陳意涵今亮麗出席。（陳俊吉攝）

《16個夏天》導演許富翔執導首部劇情長片《詭扯》在本屆台北電影獎入圍包括最佳導演、最佳男女配角在內的5項大獎，7日北影閉幕記者會上，陳柏霖、陳意涵、劉冠廷、黃尚禾、陳以文、林鶴軒、侯彥西、百白、邱彥翔、洛可杉眾演員一同到場共襄盛舉。身懷六甲的陳意涵今一襲低胸黑色洋裝出場，纖細的四肢，完全看不出下月將生下2胎，她表示：「看不出來是造型師衣服借得好，其實肚子已經蠻大的。」

陳意涵這次在片中飾演女鬼，她搞笑說：「不知道老公為什麼找我演鬼，是有什麼靈感嗎？我以為在他心中是仙女或是公主。」許富翔趕緊解釋：「我就是想要讓妳突破，讓大家看到不一樣的妳。」陳意涵又反問：「所以是我私下的樣子嗎？」夫妻兩一搭一唱笑壞現場眾人。事後許富翔也表示，當初找老婆參演的出發點很單純，「想說第一部電影，她能參與的話就好了，沒拒絕欸，那就來吧」。並稱因為陳意涵當時也有其他戲在拍，找她來客串剛剛好，雖然戲雖然不多，但角色滿重要。

陳意涵日前PO出自拍照，暴瘦模樣嚇壞不少粉絲，她今也說自己喜歡有瑕疵、雀斑的照片，但引起熱議後，她也因此被公司檢討，笑喊「現在下載了很多修圖軟體」。而上次《比悲傷更悲傷的故事》宣傳期她剛好懷上第1胎，她表示懷孕都會帶來好運，希望也能把好運帶給《詭扯》。片中有幕她倒吊和陳柏霖上演吻戲，她提到「我從來沒有這樣吻過，小時候看張曼玉跟周星馳在《家有囍事》吻過，他可能想要實現我的願望，找1個帥哥這樣」。許富翔被問到看老婆在面前和別的男人接吻時的感受，他妙回：「總比在我背後好吧！」

陳意涵也說自己實在太好動，不習慣一直躺著休息，運動量甚至比懷孕前還多，最近搬到山上每天都一直在爬山跟打掃家裡。陳意涵被問說老公這陣子有沒有對她比較好？她說沒有，「他的新戀人是柏霖吧，我有時候還要透過陳柏霖分享現場照，才知道他在幹嘛。而且他在拍戲現場是不吃飯的人，他晚上回來，我就想說該不該煮東西給他吃，後來想想我也沒在工作，睡眼惺忪爬起來煮東西給他吃。他沒有對我比較好，他對柏霖比較好，很認真地當個家庭主婦 」。