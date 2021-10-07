景觀餐廳高空鞦韆"玩命"危機! 農業處喊罰│中視新聞 20211007

彰化員林市百果山區的高鐵景觀餐廳「雲河星空」，主打220公尺高空鞦韆，在網路社群爆紅，吸引不少遊客前來體驗當網帥、網美。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化員林市百果山區的高鐵景觀餐廳「雲河星空」，主打220公尺高空鞦韆，在網路社群爆紅，吸引不少遊客前來體驗當網帥、網美。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化員林山區高鐵景觀餐廳「雲河星空」日前改裝後重新開幕，主打220公尺高空鞦韆和許多拍照打卡點，甚至還提供仙氣爆表服裝租借，迅速爆紅成為網美聖地，也引發許多檢舉，彰化縣政府表示將請當地公所查報有無不法；業者則表示安全防護沒問題，將主動向地方政府相關局處說明。

疫情嚴峻，禁止內用後彰化縣內多家景觀餐廳被打趴，員林市百果山區原本的「夜光高鐵」餐廳因而歇業一年多，業者高洲彬承接餐廳後費時一年多重新裝修改造，增加玻璃空橋、高空鞦韆等許多網美拍照景點。

其中又以興建在山坡地上，主打「仙女飛天」意象的叢林高空鞦韆成為網美熱搜景點。一張張網美拍照打卡美照在IG等社群瘋傳，搭配業者提供的仙氣飄飄長裙禮服，讓許多遊客趨之若鶩，也引來不少民眾質疑安全性而向彰化縣政府檢舉。

高洲彬強調，這座2公尺高的鞦韆，均設有安全扣繩、安全網、安全人員及投保公共意外險四大保障，高空擺盪視野挑戰遊客膽量，但保證擺盪範圍都在下方保護網安全距離範圍內，遊客可以放心乘坐。

彰化縣政府指出，業者當初合法申請設立餐廳，卻在山坡地增設高空鞦韆，將移請員林市公所查報，了解是否違反《區域計畫法》，並請公所報給地政處依權責辦理。