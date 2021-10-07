玉山金控前三季獲利較去年成長14％ 每股盈餘1.19元 17:002021/10/07 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山金控公布2021年9月自結盈餘，單月稅後盈餘14.6億元，累計前9月稅後盈餘159.1億元，較去年同期成長14.0％，EPS為1.19元。主要子公司玉山銀行累計前9月稅後盈餘139.3億元，較去年同期成長7.5％，玉山證券累計稅後盈餘成長150.9％。 面對市場環境變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，並持續將ESG融入金融服務，推動業務穩健發展。 大立光第三季毛利率慘跌破六成關卡 《光電股》大立光Q3毛利率失守60％關卡 前3季EPS100.91元 #玉山金控 #累計前 #稅後盈餘 #較去年同期 #獲利較 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《資訊服務》傳奇9月行銷費用提升 每股稅前盈餘0.01元 09:122021/10/07 財經 華立9月及Q3營收雙寫新高 12:102021/10/07 財經 《鋼鐵股》運錩9月、Q3、前三季營收 同創高 10:192021/10/07 財經 《半導體》MOSFET緊俏 杰力前9月營收勝去年全年 14:522021/10/07 財經 《半導體》京元電Q3營收登峰 Q4拚再創高 10:032021/10/07 財經 建築訂單需求旺 世豐前9月營收達21.14億元 、年增35.48％ 10:392021/10/07 財經 《通信網路》智易Q3營收微減 樂觀看Q4 09:122021/10/07 財經 《國際產業》業績佳、全年展望俏 Levi\'s盤後勁揚3.71％ 12:182021/10/07 財經 559億 聯電Q3營收創新高 04:102021/10/07 財經要聞 《電腦設備》技嘉葉培城：全年營收1200億目標一定達成 16:002021/10/07 財經 振宇五金掛牌首日漲四成 04:102021/10/07 證券．權證 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 主計長稱蚵仔麵線「20元」被罵爆 他氣炸嗆：伙食有僕人打理？ - 財經 恒大風暴掃向歐洲大國 陸資奔逃 數千高級住宅恐放著爛 - 財經 航海王會成為下個口罩俠？達人：兩類股走勢像雙胞胎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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