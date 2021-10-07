基本工資審議會近年都在8月召開，但今年一直到10月8日才召開，相較過去晚了不少，有學者認為，可能是政府為了等三級警戒緩和後，經濟指標好轉，但也擔心萬一再次爆發疫情，屆時的氛圍也恐怕不適合調整基本工資。

基本工資審議委員、台灣大學國家發展署兼任副教授辛炳隆表示，有人認為審議的時間不如再往後延，振興券可能會產生一定的效果，但如果疫情在秋冬季再惡化，恐怕也會影響基本工資的調漲。

基本工資審議委員、文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻認為，雖然受到疫情影響，內需服務業狀態仍不佳，但若以近期公布的PMI（製造業經理人指數）、NMI（非製造業經理人指數）皆呈現正向，意謂服務業也看好未來幾季的表現。

至於如果開會時或開完會後幾天疫情再度回升，李健鴻指出，建議可以比照韓國的做法，公告基本工資後要再等一段時間，蒐集各界有無不同意見，如果有不同意見的話，則可能要再開一次會討論。

近期外界提出時薪、月薪漲幅拖鉤，李健認為，的確會對受疫情影響的服務業衝擊較小，但可能會使全職勞工變成假部分工時，這點也要納入考慮。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛說，主要是受到疫情影響，經詢問基本工資審議委員後認為「會議要開實體比較好」，而7月底「降級不解封」時仍要求室內不得超過50人群聚，隨著疫情趨緩，目前已放寬至80人，因此才詢問委員意見。