證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，展碁國際（6776）自今（110）年3月31日上市至今已滿6個月，且符合前開標準規定，爰公告自10月8日起得為融資融券交易。