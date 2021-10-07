展碁國際10月8日起得為融資融券交易 17:012021/10/07 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，展碁國際（6776）自今（110）年3月31日上市至今已滿6個月，且符合前開標準規定，爰公告自10月8日起得為融資融券交易。 威馬獲李嘉誠賭王家族企業入股 滙豐聯手東元智邦 開展綠色金融 #展碁國際 #得為融資融券 #證交所 #依據 #有價證券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明起發放紙本五倍券 經濟部提醒配合防疫 12:382021/10/07 財經 半導體大串聯 實踐永續製造 04:102021/10/07 財經要聞 無懼限電 今展科、臺慶科9月營收雙升 16:402021/10/07 財經 國銀綠色金融放款 衝1.32兆 04:102021/10/07 財經要聞 巧藝館開幕 江蕙驚喜現身 04:102021/10/07 時尚消費 大陸風險降低 中信創投獲「正向」評等展望 16:552021/10/07 財經 外資連七賣 台股三不利 04:102021/10/07 財經要聞 振宇五金 門市數每年成長10％ 04:102021/10/07 證券．權證 《國際產業》晶片大缺貨 巴西、墨西哥9月汽車產量暴跌 15:592021/10/07 財經 疫情紓困 銀行對中小企業放款創新高 16:202021/10/07 財經 《國際經濟》鎖了4個月 雪梨下周起逐步解封 14:352021/10/07 財經 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 主計長稱蚵仔麵線「20元」被罵爆 他氣炸嗆：伙食有僕人打理？ - 財經 恒大風暴掃向歐洲大國 陸資奔逃 數千高級住宅恐放著爛 - 財經 航海王會成為下個口罩俠？達人：兩類股走勢像雙胞胎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。