天正國際（6654）啟動籌資計畫，公司將發行第一次有擔保轉換公司債，金額上限為4億元，資金將用於充實營運資金。

天正國際積極耕耘半導體、LTCC及mini LED相關設備，去年6月長華科（8070）認購天正國際私募，取得12.08％股權，天正國際積極透過長華科打進半導體設備供應鏈。

為了充實營運資金，天正國際公告，將發行4億元為上限的有擔保轉換公司債，發行價格以不低於票面金額102.5％發行，將採競價拍賣方式辦理公開承銷。

天正國際日前參加櫃買業績發表會，受惠於非被動元件設備訂單有所斬獲，天正上半年營益率較去年平均值，暴增11個百分點，天正發言人郭彥甫預期，LTCC設備通過二家客戶驗證，可望成為主要成長動能之一，也看好mini LED、半導體等訂單進度。

長華去年參與天正國際私募，成為主要大股東之一，雖然天正國際今年的董監改選上，長華未如市場預期進入董事會，不過除了長華躍居一線大股東之外，久元、致茂等資深半導體設備廠，均為天正國際的股東或是董事成員之一，強大的股東陣容，有利於天正國際跨足半導體領域。